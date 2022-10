Café Support brengt jeugdbegeleiders in contact met welzijnsorganisaties

Café Support richt zich op alle Kontichse monitoren die vrije tijd aanbieden aan kinderen en jongeren. Ze leren tijdens de gespreksavond signalen oppikken van jongeren die zich niet goed in hun vel voelen en maken kennis met organisaties waar ze hun leden eventueel naar kunnen doorverwijzen. Zo komen ze in contact met lokale organisaties die werkzaam zijn rond jeugdwelzijn, zoals het Huis van het Kind of de gemeentelijke sportdienst. Ook medewerkers van de politiezone HEKLA, huisartsen en enkele bovenlokale organisaties zijn vrijdag van de partij.

“Al enkele jaren zet onze jeugddienst het jongerenpraatpunt What’s Up!? in de kijker bij de Kontichse jeugdraad”, zegt schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden (N-VA). “Tijdens de lockdown merkten we dat er een enorme bezorgdheid was over het mentale welzijn bij jongeren. We creëerden zo snel mogelijk gevoelsplekken voor deze jongeren en maakten ons jongerenpraatpunt nog kenbaarder. Maar het werd al snel duidelijk dat we het mentaal welzijn van onze jongeren ook op langere termijn moeten bewaken én bespreekbaar moeten maken. Jeugdbegeleiders van jeugd- of sportverenigingen kunnen hierbij interessante brugfiguren zijn.”