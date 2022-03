Burgemeester en schepen nemen deel aan BK Wiezen: “Morgenavond toch nog wat oefenen”

Nu het BK Wiezen in hun eigen gemeente plaatsvindt, konden burgemeester Bart Seldeslachts en schepen Willem Wevers niet aan de verleiding weerstaan om zelf mee te komen kaarten. Of ze daadwerkelijk kans maken om Belgisch kampioen te worden, is koffiedik kijken. Maar het duo wil alvast zijn beste beentje voorzetten. “Geluk speelt maar deels een rol”, zegt Seldeslachts. “Ik zeg altijd: je moet kunnen kaarten met alle kaarten die je hebt. Maar ook als we niet meedoen voor de overwinning, wordt het sowieso leuk. Willem en ik kijken er al maanden naar uit om elkaar al wiezend de loef af te steken. Het zal erom spannen.” (lacht)

“Ik heb vroeger in mijn studententijd heel veel gekaart”, vervolgt de burgemeester. “Dat was niet zo bevorderlijk voor mijn studieprestaties, maar des te meer voor mijn sociale leven. Ik heb de liefde voor het kaarten van thuis uit meegekregen. Ik herinner me hoe tijdens familiefeesten alle nonkels rond de tafel zaten om een kaartje te leggen. Met de familie en het gezin houden we die traditie nu nog verder in ere. We spelen vooral wiezen, kleurenwiezen en kingen. Intussen is het alweer een tijd geleden dat ik nog gespeeld heb, maar Willem en ik gaan morgenavond (vrijdag, red.) ter voorbereiding op het BK nog eens kaarten. Dan komen we toch al een beetje in de sfeer.”