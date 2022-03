Burgemeester Bart Seldeslaghs ontvangt de uitwisselingsstudenten van het Sint-Jozefinstituut in het gemeentehuis. ‘Elkaars cultuur leren kennen én appreciëren zijn dé sleutels voor een vreedzame samenleving’, was het motto van dit initiatief.

Maar “top of the bill” was toch het bezoek aan Bart Seldeslaghs, burgemeester van Kontich. Hij haalde aan hoe belangrijk zo’n Europese uitwisselingsprojecten wel zijn in deze gevaarlijke tijden. “Elkaars cultuur leren kennen én appreciëren zijn dé sleutels voor een vreedzame samenleving. En jullie zijn de toekomst van Europa en de wereld. Dus keep up the good work,” waren de afscheidswoorden van de burgemeester.