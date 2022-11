Brasserie Fortuin krijgt titel ‘Brasserie van het jaar’: “En dat terwijl we pas een dik half jaar bezig zijn”

KontichFeest in Kontich! Brasserie Fortuin is maandag door Gault&Millau uitgeroepen tot ‘Brasserie van het jaar’. De zaak van Dave De Causemaeker en chef-kok Stijn Rotthier wordt in de culinaire gids bovendien beloond met een mooie score van 13,5. Niet slecht voor een brasserie die pas dit voorjaar de deuren heeft geopend. “Dit is een ongelooflijke opsteker.”

De voorstelling van de nieuwe restaurantgids van Gault&Millau zorgde maandagnamiddag voor een feestje bij Brasserie Fortuin. De zaak op het Gemeenteplein in Kontich werd niet alleen beloond met een score van 13,5 op 20, maar werd ook uit meer dan 1.300 Belgische horecazaken verkozen tot ‘Brasserie van het jaar’. En dat allemaal in haar debuutjaar, want De Fortuin deed pas in april van dit jaar de deuren open.

Vier jaar voorbereiding

“Dit komt binnen”, glundert zaakvoerder Dave De Causemaeker (50). “Ik vind het wel wat verrassend, zeker gezien we nog maar een half jaar ‘up and running’ zijn. Maar toen ik in 2018 met dit project begon en een businessplan maakte, was ‘ambitie’ wel het sleutelwoord. Alles is tot in de puntjes doordacht en uitgewerkt geweest, vaak met behulp van verschillende vakmensen. Het is zoals in de sport: de voorbereiding is vaak de sleutel tot succes. Het is mooi dat dat zijn vruchten afwerpt.”

Misschien wel de belangrijkste hoofdrolspeler in het succesverhaal van de Fortuin is chef-kok en medevennoot Stijn Rotthier. De 30-jarige Rotthier verdiende reeds zijn strepen in onder meer ‘t Zilte van Viki Geunes en Likoké van Piet Huysentruyt en oogst nu volop lof met zijn nostalgische, verfijnde keuken in de Fortuin. “Hij is een ongelooflijk gedreven en punctuele chef-kok”, omschrijft De Causemaeker. “Ook hij is ontzettend ambitieus: hij legt de lat voor zichzelf enorm hoog.”

Feestje

De zaakvoerders van De Fortuin mikten al van bij de start bewust op een zo breed mogelijk publiek. Naast het brasseriegedeelte op het gelijkvloers vind je ook een staminee, waar je iets kan drinken, kan aperitieven of een wafel of een snackje kan eten. Op die manier biedt de brasserie een totaalbeleving en kan je uren ter plaatse doorbrengen. Op het eerste verdiep bevinden zich ook nog drie feestzalen, terwijl het tweede verdiep plaats geeft aan kantoor- en kledingruimte.

Veel tijd om de titel te vieren, wil De Causemaeker niet uittrekken. “Vanavond (maandag, red.) bouwen we samen met het hele team een feestje - kort, maar krachtig. Dat hebben we wel verdiend. Daarna hebben we twee sluitingsdagen. Maar donderdagochtend staat er al een vergadering gepland over hoe we het niveau in onze brasserie nóg hoger kunnen krijgen. Want die score van 13,5, die is natuurlijk al heel mooi, maar we willen tonen dat we nóg beter kunnen.”

De nieuwe editie van Gault&Millau bracht ook elders in Kontich goed nieuws met zich mee. Restaurant Vintage stijgt naar een score van 15 op 20, terwijl De Ganzenpoel stijgt naar 13,5. Het restaurant Faim, dat dit jaar openging aan de Prins Boudewijnlaan, heeft met een score van 13 zijn intrede ook niet gemist.

