Brandweerzone Rand organiseert oefendagen

Fietspad in Michel Geysemans­straat tussen Waarloos en Reet wordt heraange­legd

Een aannemer van de firma Crauwels voert in opdracht van de gemeente Kontich vanaf dinsdag 11 april werken uit aan het fietspad in de Michel Geysemansstraat in Waarloos. Er is een omleiding voorzien richting Waarloos, richting Reet geldt er plaatselijk eenrichtingsverkeer.