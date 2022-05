Boek over Lintfabriek wordt officieel gelanceerd met tentoonstelling

Het Lintfabriek was van 1982 tot 2007 hét epicentrum van de alternatieve jongerencultuur in onze regio. Op zijn hoogtepunt in de jaren ‘90 kwamen artiesten als Green Day, The Offspring, Pavement, Will Oldham, Bill Callahan en Blink 182 er legendarische optredens geven. Eric Bouwens, Peter Daems en Katrijn Sermeus, drie drijvende krachten van toen, vonden elkaar in de ambitie om het bijzondere verhaal van Het Lintfabriek neer te schrijven en bundelden vorig jaar de geschiedenis van het jeugdhuis in een boek. Dat wordt voorgesteld tijdens het jaarlijkse Antwerp Art Weekend, met daarbij ook een tentoonstelling over Het Lintfabriek. Die kreeg de naam ‘This Place Could Be Your Life - LINTFABRIEK ARCHIEVEN 1982-2007’.