“Blijf altijd lachen, het is een goedkoop medicijn”: 110 spreuken zetten geestelijke gezondheid in de kijker

‘Blijf altijd lachen, het is een goedkoop medicijn.’ ‘Probeer een regenboog te zijn in iemands wolk.’ ‘Je hoeft niet perfect te zijn om geweldig te zijn.’ Het zijn maar drie van de ‘geestelijk gezonde’ boodschappen die de afgelopen dagen opdoken op de ramen van woningen of winkels. Bedoeling is de inwoners, tijdens deze Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid, te doen stilstaan bij de geestelijke gezondheid van zichzelf en van anderen.

Taboe

“Dat het niet altijd even goed gesteld is met de geestelijke gezondheid van de Vlaming weten we al langer,” vertelt schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden (N-VA). “Een op drie Vlamingen krijgt ooit te maken met ernstige psychische problemen. Maar of het nu gaat over een tijdje niet goed in je vel zitten of psychische stoornissen, mensen durven het moeilijk ter sprake brengen. Er rust nog altijd een taboe op alles wat met geestelijke gezondheid te maken heeft. Met deze actie willen we daar verandering in brengen.”