Bijna zestig man padelt ten voordele van twee G-gymnasten die naar WK in Berlijn mogen

KontichZowel Celine Ramaekers (22) uit Edegem als Sofie Bruyninckx (26) uit Mortsel hebben zich gekwalificeerd voor de Special Olympics World Games in Berlijn. Al hangt daaraan ook een fors prijskaartje. Daarom hebben vrienden van de twee G-gymnasten afgelopen zaterdag in Kontich een padeltornooi georganiseerd ten voordele van het WK-avontuur voor beide dames.

In mei wisten Celine en Sofie elk vijf gouden medailles te behalen in hun eigen niveau op de nationale spelen. Ze waren in de discipline artistieke gymnastiek allebei de besten in de onderdelen balk, sprong, vloer en op de brug met ongelijke leggers. Omdat ze in al die vier onderdelen de beste waren, ontvingen ze beiden ook een vijfde gouden medaille voor de categorie allround.

5.000 euro

Die knalprestatie heeft beide dames een plek opgeleverd voor de Special Olympics World Games in Berlijn. Het grootste sportevenement ter wereld voor mensen met een verstandelijke beperking heeft einde juni 2023 plaats. Daar zullen 7.000 atleten in 26 competities het tegen elkaar opnemen.

Volledig scherm Vrienden van G-turnsters Celine Ramaekers (links) en Sofie Bruyninckx (rechts) hebben zaterdag een padeltornooi georganiseerd om hun WK-deelname in Berlijn mee te bekostigen. Achteraan staan v.l.n.r.: Hans Bruyninckx (papa Sofie), Jimi Claeys (mede-organisator), Stefan Bovée (één van de drie eigenaars van Meadow Club), Peter Sielens (papa Celine) en Amanda Ramaekers (mama Celine) © Tessa Kraan

Daar komen weliswaar heel wat kosten bij kijken. Zo moeten de deelnemers zelf transport en verblijf voorzien. Vrienden van Celine en Sofie zijn in de bres gesprongen om de benodigde som van 5.000 euro in te zamelen. Ze hebben zaterdag een padeltornooi georganiseerd op de Meadow Club in Kontich. Daaraan hebben bijna zestig sportievelingen in vijf verschillende reeksen deelgenomen, waaronder Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Padel combineren met het steunen van twee ongelooflijk sterke vrouwen is de perfecte invulling van deze zonnige nazomerdag”, aldus Metsu. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Celine en Sofie ons in Berlijn nog trotser zullen maken dan we nu al zijn.”

Quote We willen iedereen die een steentje heeft bijgedra­gen ontzettend hard bedanken. Ze helpen zo onze droom waar te maken Celine Ramaekers , G-gymnaste

Op het evenement, dat ook meer aandacht vraagt voor de nogal weinig bekende Special Olympics en een inclusieve sportwereld tout court, gaven Celine en Sofie omstreeks 18 uur nog het beste van zichzelf tijdens een turndemo op een opblaasbare gymmat (AirTrack). Samen met hun coaches en de topsportturner Noam Patel etaleerden ze hun gymnastiekkunsten. Als kers op de taart draaiden de dj’s van Discobar2650 nog plaatjes op de knallende afterparty.

Gaan voor medaille

Alle steun doet de dames veel deugd. “Dankzij de vele sponsors en gulle giften kunnen we binnenkort zorgeloos naar Berlijn. Helaas is die financiële steun niet zo vanzelfsprekend als bij onze grote idool Nina Derwael. We willen iedereen die een steentje heeft bijgedragen ontzettend hard bedanken. Ze helpen zo onze droom waar te maken”, aldus Celine, ambassadrice voor de Special Olympics Belgium en uithangbord van The Special Influencers. “We zullen er alles aan doen om een medaille mee naar huis te nemen. Zo willen we iets terugdoen voor de vele steun die we mochten ontvangen”, zegt Sofie.

Het streefdoel van 5.000 euro voor het tornooi, verblijf en vervoer voor de twee atletes en hun coaches is intussen bijna bereikt. Er staat nog een spaghettislag gepland ten voordele van de WK-deelname van Celine en Sofie op 18 maart 2023 in feestzaal De Schrans in Edegem.

