Bezorgdheid over plannen voor nieuwe feestzaal aan Meylweg: “Twee feestzalen naast elkaar, wie heeft daar nood aan?”

KontichOppositiepartij CD&V maakt zich zorgen over de plannen voor een nieuwe feestzaal aan de Meylweg. Volgens fractieleider Marc Van den Brande zou de accommodatie de reeds aanwezige verkeersoverlast verder in de hand werken. Omdat het openbaar onderzoek volop lopende is, wil het gemeentebestuur niet uitgebreid op het dossier ingaan. “Maar het verkeer zal in de Meylweg altijd een probleem blijven”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Karl Van Elshocht (Open Vld).

De open ruimte aan de Meylweg is al geruime tijd bijzonder gegeerd. Momenteel wordt er volop gebouwd aan vijf padelvelden in openlucht met daarnaast een grote loods die onderdak moet bieden aan nog eens vijf overdekte padelvelden. Intussen is er ook een openbaar onderzoek van start gegaan rond de plannen voor de bouw van een nieuwe feestzaal. Die zou worden opgetrokken naast de lokalen van het Dansateljee en plaats bieden aan zo’n 120 bezoekers. Oppositiepartij CD&V is bezorgd over die plannen. “Er wordt de indruk gewekt dat de hele zaak wordt volgebouwd, net wanneer onze regering de klemtoon legt op de noodzaak aan ontharding”, zegt fractieleider Marc Van den Brande.

Verkeersoverlast

De partij betwijfelt sterk of de buurt nood heeft aan een extra feestzaal. “Er is reeds een feestzaal in de Meylweg. Het bedrijf Meadows, de opvolger van de vroegere Air-zone, stelt op zijn website dat ze naast de padelvelden ook richten op het organiseren van feesten. Er komen met andere woorden twee feestzalen naast elkaar. Bovendien klagen de buurtbewoners nu al over verkeersoverlast. Het gebeurt dat er bij activiteiten op de Meylweg geparkeerd wordt in de Beeklaan. Het aantrekken van nog nieuwe activiteiten die zich richten op veel mensen, zal dit probleem enkel vergroten.”

Recreatiegebied

Schepen van Ruimtelijke Ordening Karl Van Elshocht (Open Vld) zegt dat hij niet inhoudelijk op het dossier kan ingaan zolang het openbaar onderzoek lopende is. “Of we deze plannen goed vinden of niet, is op dit moment niet aan de orde. Feit is dat het hier om recreatiegebied gaat, dus in principe zou hier een feestzaal kunnen worden gerealiseerd. Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat die er ook effectief zal komen. Als het openbaar onderzoek voorbij is, gaan we bekijken of de plannen hier inpasbaar zijn.”

Trage weg

Het gemeentebestuur is momenteel wel volop bezig aan een RUP Meyleweg om de toekomst van het gebied beter af te bakenen. “Als dat RUP er vorig jaar al zou zijn geweest, zouden bepaalde entiteiten die er nu staan er niet mogen gestaan hebben”, zegt Van Elshocht. “Maar we kunnen niet sneller roeien dan we nu doen. Het verkeer in de Meylweg zal jammer genoeg wel altijd een probleem blijven. Maar met wat er daar al aan snelheidsremmende maatregelen is uitgevoerd, is de snelheid er wel al flink afgenomen. En eens het RUP er is, kunnen we daar een trage weg realiseren als alternatief voor fietsers en kunnen we de overlast hopelijk onder controle krijgen.”