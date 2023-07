Bezittin­gen van drugsbaron Othman El B. wereldwijd geblok­keerd door VS: “Wij gaan ook achter de miljoenen van criminelen aan”

De Verenigde Staten blokkeren alle bezittingen van de vermeende cocaïnemiljonair Othman El B. (37). Die verblijft momenteel in Dubai. Ook op de bezittingen van zijn broer Younes ‘El Magico’ El B. (28) en hun vennoot Youssef B.A., alias ‘Benz’ leggen de VS beslag. Dat meldt de Biden-administratie woensdag. De bende zou in minder dan een jaar tijd maar liefst 16 ton cocaïne via de Antwerpse haven hebben ingevoerd.