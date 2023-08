Ilse (51) loopt marathon van New York én Dodentocht voor goed doel: “Desnoods kruip ik over de streep”

Ilse Lambrechts (51) kreeg enkele jaren geleden het advies best niet meer te lopen, maar dat belette haar niet om al tot op vandaag zo’n kleine 10.000 euro bij elkaar te lopen voor het goede doel. Nu maakt ze zich op voor haar strafste prestatie tot nog toe. Voor de Cliniclowns zal ze binnenkort de Dodentocht in Bornem lopen, alsook de marathon van New York in november. “Lopen is voor mij de ideale manier om het hoofd leeg te maken.”