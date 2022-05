‘Bedevaart’ naar boskapel kreeg nieuwe start

De befaamde bedevaart van Lint op 1 mei naar de boskapel in het Kapellekesbos in Kontich-Kazerne kreeg, na een stilstand van 3jaar wegens conona-omstandigheden, een nieuwe start.



Het was Patrick Smeets, vroegere Lintse OCMW-voorzitter die hier mee zijn schouders onder zette. Patrick Smeets is tevreden over de opkomst. “Er was meer volk dan ik verwachtte. Naar schatting zo’n 40 à 50-tal mensen. Jammer dat er één van de zitbanken werd vernield. Gelukkig dat wij stoelen bij hadden, zodat iedereen toch kon zitten”, aldus Patrick Smeets.



In het Kapellekesbos staan er twee kapellen. De éne is toegewezen aan de parochie van Kontich en de andere aan de parochie van Lint.