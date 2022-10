Bakkerij Sint-Rita lanceert gin met smaken van Kontichse specfour: “Anders dan wat je zou verwachten”

Terwijl verschillende bakkers in economisch zwaar weer terechtkomen door de energiecrisis, blijven ze in bakkerij Sint-Rita moedig doorzetten. Sterker nog, bakkerskoppel Ivan Gryp (47) en Kristin Brouwers (48) hebben zopas nog een opmerkelijk nieuw product gelanceerd: ‘Onze gin 95’, een gin die de smaken van de Kontichse specfour zo goed mogelijk benadert.

“We zaten al langer met het idee om iets te doen rond de Kontichse specfour”, zegt bakker Ivan. “De specfour (een speculaas die gevuld is met kokos en op smaak wordt gebracht met amaretto en kaneel, red.) is hier al jaren enorm geliefd. Het leek ons origineel om die smaken te laten samenkomen in een gin.”

Testcases

Ivan en Kristin deden daarvoor een beroep op de Sterkstokers uit Brecht. Maar de smaken van het streekproduct evenaren, bleek nog niet zo evident. “De kokossmaak laat zich moeilijk vertalen naar alcohol. Daarom hebben we gekozen om amandel en kaneel te gebruiken. Er zijn heel wat testcases aan te pas gekomen, maar uiteindelijk zijn we tot een schitterend resultaat gekomen. Je proeft eerst de amandelsmaak en daarna komt de kaneelsmaak naar boven, net als bij de specfour.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De Kontichse specfour: een populair streekproduct. © Benoit De Freine

“Dat maakt dat je een gin hebt die heel anders is van smaak dan je zou verwachten”, vervolgt Ivan. “Normaal gezien worden in een gin kruiden en bloesems gebruikt, maar dat is hier dus niet het geval. De smaken van deze gin zorgen dan ook voor een heel aangename verrassing. Je kan de gin perfect puur drinken, maar ook in combinatie met een zachte, neutrale tonic, zodat de smaken van de amandel en het kaneel goed doorkomen.”

“Kroon op het werk”

Het drankje werd ‘Onze gin 95’ gedoopt, een verwijzing naar het jaar waarin bakkerij Sint-Rita van start is gegaan. Op het etiket vind je een QR-code die je doorlinkt naar de geschiedenis van de bakkerij. “Je kan de evolutie van onze zaak in beeld volgen. Van de twee oude huizen die hier stonden tot de moderne bakkerij die je vandaag ziet. Eigenlijk is dit de kroon op ons werk.”

Maar het verhaal van bakkerij Sint-Rita is nog lang niet ten einde, als het van Ivan en Kristin afhangt. Het koppel maakt zich sterk dat ze de energiecrisis kunnen trotseren. “Het is natuurlijk een moeilijke periode”, erkennen ze. “We zien ook dat het rendement lager ligt dan vroeger. Maar we hebben het geluk dat we al 27 jaar bezig zijn en in de loop der jaren een stevige buffer hebben kunnen aanleggen. Bovendien kan de crisis niet blijven duren. We blijven positief en geloven dat voor deze crisis geldt wat ook voor andere crisissen het geval was: als je doorzet, kom je er sterker uit.”

‘Onze gin 95’ is te verkrijgen bij bakkerij Sint-Rita in flesjes van 50, 200 of 500 ml aan 7,5 euro, 16 euro en 33 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.