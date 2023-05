Archeologen doen een boekje open over hun werk

NET OPEN. Franklin (29) en Mattias (34) openen Café Normal in vroegere Normaal­school: “Ontdek iedere week iets nieuws op onze kaart”

Op de site van de voormalige Normaalschool in de Berlaarsestraat opent Café Normal vandaag de deuren. Zaakvoerders Franklin Mzimela (29) uit Kaapstad en zijn schoonbroer Mattias van Coillie (34), die we kennen van Bar Muza en de Beemden, zetten hun schouders onder de nieuwe zaak. Je kan er terecht voor een koffietje, maar even goed om te ontbijten of te lunchen. Daarvoor bent u in de goede handen van chef Matthias Vervoort (33). “Zowel het ‘moeke’ van 60 jaar als de jonge studente zit hier op haar plek”, klinkt het.