Amper 93 gecontroleerde voertuigen op 1 maand tijd: oppositie wil meer verkeerscontroles in bebouwde kom

KontichIn januari van dit jaar werden binnen de bebouwde kom in Kontich slechts 93 voertuigen gecontroleerd. Véél te weinig, vindt oppositiepartij CD&V. “Het is de politie die bepaalt waar er gecontroleerd wordt”, pareert burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “Soms is het zinvoller te gaan flitsen op plaatsen waar er 70 kilometer per uur wordt gereden.”

Het is een opvallend bericht dat te lezen valt in het gemeentelijke infoblad van mei. De Lokale Politiezone HEKLA maakt daarin enkele cijfers over haar verkeerscontroles bekend. Wat blijkt? Binnen de bebouwde kom van Kontich werden in januari slechts 93 voertuigen gecontroleerd. In totaal controleerden de politiediensten die maand 2.408 voertuigen. Maar die controles vonden dus overwegend plaats buiten de bebouwde kom.

“Dat is toch heel merkwaardig”, vindt oppositieraadslid Marc Van den Brande (CD&V). “Er worden zo weinig wagens gecontroleerd, terwijl de bebouwde kom op ons grondgebied zo groot is. Ga bijvoorbeeld een uurtje in de Drabstraat staan en je ziet al meer dan 93 wagens passeren. Uit de statistieken van de politie blijkt bovendien dat een kwart van die 93 voertuigen in overtreding was. Buiten de bebouwde kom bedroeg de overtredingsgraad slechts 4 procent. Moet gezien het hoge aantal overtredingen dan niet meer daarbinnen worden gecontroleerd?”

Momentopname

“De politie beslist waar ze controleren”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “Als we klachten krijgen, maken we die over aan de politie. Maar zij maakt dan een analyse op basis van de zonale prioriteiten, metingen, klachten en het advies van de verkeerscel. Het is toeval dat er in januari net minder in bebouwde kom werd gecontroleerd. Over het hele jaar bekeken vlakt zich dat wel uit. Maar volgens de politie is het soms zinvoller om te gaan controleren op plaatsen waar er sneller gereden wordt.”

Quote In verschil­len­de Kontichse straten hangen er smileybor­den. We zien dat die wel degelijk een effect hebben. Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA)

Ook volgens schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA) moeten de cijfers beschouwd worden als een momentopname. “Je moet je analyse niet baseren op de cijfers van één maand. Als je naar het volledige jaar kijkt, zal je zien dat er veel meer wordt gecontroleerd in de bebouwde kom. Ik krijg zelf geen klachten over de snelheden op gewestwegen, maar het is wel daar waar de zware ongevallen plaatsvinden. Het moet een én-én-verhaal blijven.”

GAS-boetes

“Er moet ook niet enkel naar controles gekeken worden”, vult de burgemeester aan. “Het verhaal begint met de openbare weg zodanig inrichten dat die verkeersveilig is. Iedere straat die we heraanleggen, maken we zo verkeersveilig mogelijk. We willen ook niet per se inzetten op beboeten, maar eerder op sensibiliseren. In verschillende Kontichse straten hangen er smileyborden. We zien dat die wel degelijk een effect hebben.”

“Op termijn zie ik ook een oplossing weggelegd voor de controles met GAS-boetes”, vervolgt Seldeslachts. “Als we dat in gemeentelijke handen kunnen nemen, kunnen we daar nog sterker op inzetten. We zijn dat momenteel aan het onderzoeken, maar er blijft nog wel een angel in het wetgevend gedeelte. We weten nog niet wanneer het hersteldecreet er zal komen en in welke richting dat zal gaan. Maar ons standpunt rond GAS 5 is niet veranderd. Ik geloof daar sterk in.”