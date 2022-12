Academie geeft gratis koffieconcert

Bree/Kinrooi/Heusen-Zolder Bulgaarse bende riskeert 3 jaar cel voor metaaldief­stal­len in Vlaamse land: “ze waren zeer goed georgani­seerd”

Elf leden van een Bulgaarse bende riskeren tot 40 maanden cel voor een 13-tal metaaldiefstallen in Vlaanderen. Sommige bedrijven kregen de inbrekers zelfs meermaals over de vloer. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg,” benadrukte de aanklager voor de strafrechtbank in Tongeren.

1 december