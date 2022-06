350 SJI-studenten lopen ten voordele van Peruviaans onderwijsproject

“Met de school kiezen we elk jaar een goed doel waar we activiteiten voor organiseren”, vertelt Greet Hardy van het Sint-Jozefinstituut. “Zo kozen we deze keer voor Oye Lena, een onderwijsproject in het Andesgebergte in Peru. In 2020, vlak voor corona, zijn we met een groepje leerlingen op inleefreis geweest naar Peru om het project te gaan bezoeken. Maar door de coronacrisis zijn heel wat van onze activiteiten uitgesteld.”