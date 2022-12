1.200 zonnepanelen, 550 parkeerplaatsen en 5 showrooms: LCV Real Estate bouwt op oude site van Groeninghe Transport hypermodern mobiliteitsbedrijf

Lier Twintiger wil dure merkjas aankopen met vals geld

Een 24-jarige Antwerpenaar moest zich komen verantwoorden op de rechtbank in Mechelen voor het betalen met vals geld. In mei 2021 wilde hij een dure merkjas aankopen bij iemand uit Lier die deze merkjas te koop had aangeboden op het internet. Kort na de verkoop, merkte de verkoper op dat er onder het ene echte eurobiljet, veertig valse zaten verstopt. Op basis van de nummerplaat kon de politie de verdachte identificeren. Het ging om de 24-jarige. Hij werd verhoord, maar ontkende met klem dat hij bewust heeft betaald met vals geld. “Ik was speciaal voor de aankoop van de jas geld gaan wisselen in de nachtwinkel. Daar moeten ze me dat vals geld hebben gegeven”, luidde het. Ook op zitting herhaalde hij deze verklaringen. Het parket geloofde hem echter niet. Het vorderde een celstraf van 10 maanden effectief. De jongeman vroeg de vrijspraak of ondergeschikt een werkstraf.

1 december