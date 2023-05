1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker passeert door Kontich

“Ze kan niet meer goed lachen, maar we zien dat ze ervan geniet”: terminaal zieke prinses Neyla viert zesde verjaardag

Café De Molengeest in Berendrecht was vandaag het toneel voor een vrolijke gebeurtenis. Prinses Neyla vierde er haar zesde verjaardag. Niet helemaal, want omdat het meisje lijdt onder een ongeneeslijke hersentumor zal ze haar échte verjaardag in december waarschijnlijk niet meer halen. “Maar ze wilde zo ongelooflijk graag 6 jaar worden dat we dit feest op twee weken in elkaar hebben gestoken.”