Zo zag je de postbode nog niet vaak: postzegels van militaire toestellen van de luchtmacht geleverd met een helikopter

Elk jaar laat Bpost twintig gethematiseerde postzegels drukken. Eén van de nieuwe vellen van deze maand zet vijf iconische toestellen in de kijker die Defensie gebruikt ( e ) tijdens humanitaire acties. Het kostte heel wat moeite om dat voor elkaar te krijgen. “In 2020 al dienden we daarvoor een aanvraag in”, laat Marcel De Petter (70), één van de initiatiefnemers, weten. “Bij Bpost liet ik eerder al postzegels drukken met militaire toestellen om geld in te zamelen voor de restauratie van het toestel Mirage. Dat heb ik in Limburg helemaal omgebouwd als VR-toestel waar iedereen een unieke vliegervaring kan beleven. Zo groeide het idee om ook een officiële postzegel van de luchtmacht te laten uitbrengen, om zo de inzet van toestellen tijdens humanitaire missies in de kijker te zetten.”

Bpost zette het licht op groen en selecteerde vijf vliegtuigen die het liet drukken op exact 43.704 postzegels. Het gaat onder meer over de Sea King en de C130. “De eerste exemplaren verkopen we op de zomertentoonstelling die we op 30 augustus nog één keer openen op de basis in Koksijde”, zegt commandant van het vliegwezen Kurt Verwilligen. “Het is al van 1996 geleden dat we nog eens een postzegel hebben laten maken. Toen deden we dat voor de 50ste verjaardag van de luchtmacht met de F16 als hoofdrolspeler. Dit keer zien we de zegel als een hommage aan de inzet van de Belgische, militaire vliegtuigen tijdens humanitaire opdrachten en hulp aan de natie. Op 30 augustus zetten we een speciale stempel op de nieuwe zegels en kan je die afhalen in de Sea King, dat we voor de gelegenheid hebben omgevormd tot een postkantoortje.” De zomertentoonstelling van Defensie over de luchtmacht in Koksijde was met om en bij de 6.000 bezoekers een succes. Op 30 augustus zijn er vijf shiften met per tijdsdeel plaats voor 120 mensen. Nadien kan je de postzegels via de e-shop van bpost aankopen. Eén zegel kost 2,32 euro.