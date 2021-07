Ziekenwagen zwaar beschadigd na hevige botsing in Koksijde: alweer opdoffer voor Brandweer Westhoek

De ambulancier probeerden nog uit te wijken maar konden een botsing niet vermijden. De klap was behoorlijk zwaar maar volgens de politie Westkust vielen er geen gewonden. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd geraakt. Het ongeval zorgde ook voor behoorlijk wat verkeershinder. De ambulance in kwestie is die van de brandweerpost van De Panne, bevestigt postoverste Luc Brouckxou. “Het is natuurlijk erg jammer dat dit in vol zomerseizoen moet gebeuren. Of de ziekenwagen perte totale is, kan ik nu nog niet zeggen. Maar volgens de info van de ambulanciers ter plaatse is de schade groot. Wellicht zal de ziekenwagen nooit meer rijden”, zucht hij.