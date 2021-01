Zestiger probeert zijn vriendin te wurgen: politie grijpt tijdig in na telefoon van minderjarige zoon

Koksijde Bekende Koksijdse Agnes (88) krijgt als eerste coronaprik in woonzorg­cen­trum Dunecluze

12 januari In woonzorgcentrum Dunecluze in Koksijde zijn de 96 bewoners vanmorgen ingeënt tegen corona. Agnes Florizoone (88) kwam als eerste aan de beurt en zij is in Koksijde geen onbekende.