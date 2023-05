Zakelijk dispuut eindigt in rechtbank: vijftiger verdacht van poging doodslag

“Ik ontplofte toen ze de afwas niet had gedaan”: 40 maanden cel voor man met beperking die zich misdraagt tijdens date

Een man met een beperking is dinsdagochtend voor de rechter in Veurne veroordeeld tot 40 maanden cel, omdat hij twee dates uit de hand liet lopen. Zo sloot hij een vrouw, die hij niet lang voordien pas had leren kennen op een datingsite, een dag lang op in zijn appartement. “Het is eigenlijk zielig. Die man zoekt gewoon liefde en genegenheid.”