Winterwandeling met gouden randje verkent nieuwe parcours

Koksijde Koksijde schrapt zaterdag­rit­ten voor huisvuilop­ha­ling in toeristi­sche zone: “Nee, dat zal het sluikstor­ten niet bevorderen”

De voorbije tien jaar is de hoeveelheid restafval in juli en augustus in Koksijde gedaald met 34 procent naar 1200 ton. Het gevolg? De kustgemeente rukt minder uit met de vuilkar.

14 december