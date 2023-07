Winkelier twijfelt geen seconde nadat hij dief dag na diefstal door straten ziet fietsen: “Alsof ik in film meespeelde”

Amper een dag nadat hij 400 euro stal uit de kassa van kledingzaak Rufus in Koksijde, is de 33-jarige dief opgepakt. Met dank aan zaakvoerder Steven Pynaert (30). De winkelier aarzelde geen moment toen hij de verdachte woensdagmorgen zag rondfietsen op straat. Hij ging de dief achterna en overmeesterde hem. “De adrenaline gierde door m’n lijf”, getuigt de man.

Steven Pynaert (30) en z’n vader Marc baten samen kledingzaak Rufus Fashion uit in de Zeelaan in Koksijde. Dinsdag kort voor sluitingstijd maakte een dief van een moment van onoplettendheid gebruik om hun kassa te plunderen. In amper enkele seconden tijd graaide hij 400 euro mee uit de lade. Steven en Marc beslisten camerabeelden van de diefstal op hun Facebookpagina te plaatsen. “Vooral om winkeliers te waarschuwen”, vertelden ze daarover. En dat leverde flink wat tips op.

Adrenaline

Woensdagmorgen was Steven met z’n wagen op weg, toen hij een bericht kreeg. “De dief was gespot op een fiets”, doet hij z’n verhaal. “Hij reed op de Kustbaan richting Oostduinkerke. Omdat ik wist waar hij zou uitkomen, besloot ik hem op te wachten. Kort nadien zag ik hem aankomen. Ik heb niet getwijfeld. Ik verliet mijn wagen en ben op hem afgestapt. Meteen heb ik die man geconfronteerd met de diefstal, maar veel wijzer werd ik niet. Meer zelfs: hij liet z’n fiets achter en nam de benen.”

Die man sprak perfect Frans en begon me nog te bedreigen. Wellicht in een poging om alsnog te ontkomen Steven Pynaert

De winkelier ging hem meteen achterna. “Die man deed er alles aan om te ontkomen. Ik heb hem 200 meter lang achtervolgd over opritten, door tuinen en over balustrades. Uiteindelijk heb ik hem ingehaald en tegen de grond kunnen werken. Hoe ik dat gedaan heb, weet ik niet. De adrenaline gierde door mijn lijf. Ik waande me in een film. Die man sprak perfect Frans en begon me nog te bedreigen. Wellicht in een poging om alsnog te ontkomen.”

Geld terug

Steven had de politie Westkust intussen al ingelicht en die kon de dief ter plaatse in de boeien slaan. Ze identificeerden hem als een 33-jarige Macedoniër, die nog maar enkele weken in Koksijde zou verbleven hebben. Volgens de slachtoffers sloeg de dertiger nog bij andere winkeliers toe, maar dat kan het Veurnse parket voorlopig niet bevestigen. Na verhoor werd de Macedoniër vrijgelaten. Hij zal zich via de snelrechtprocedure binnenkort al voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Maar dus enkel voor de diefstal in de kledingzaak in Koksijde.

Voor Steven is dat niet het belangrijkste. “Ik hoop vooral dat hij z'n lesje geleerd heeft”, zegt hij. “Hij bekende tijdens z’n verhoor de feiten. Hij had nog 375 euro van het gestolen geld op zak en besliste dat terug te geven. Deze zaak heeft ons heel wat gedoe opgeleverd, maar uiteindelijk is ze gelukkig wel opgelost.”

