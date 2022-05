Winkeldieven betrapt in Colruyt Koksijde

Diksmuide “De kerk had beter geweest”: oppositie niet tevreden met plannen nieuw dorpshuis in Pervijze

Het nieuwe dorpshuis in Pervijze is al jaren een gespreksonderwerp. Het huidige bestuur verlaat de piste om dat in te richten in de kerk en kiest voor een nieuwbouw. Dat is niet naar de zin van de oppositie.

26 april