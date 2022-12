Westkust krijgt 's nachts één ambulance minder, ambulanciers reageren bezorgd: "Maar tijdens de zomer blijft alles zoals het was”

Maar de brandweerzone Westhoek nam haar eigen werking de afgelopen maanden onder de loep. En daarbij werd beslist om vanaf januari ’s nachts één ambulance minder in te zetten voor het gebied. Een beslissing die heel wat ambulanciers nu zorgen baart. “Wij weten hoe vaak die ambulances ingezet worden, ook ’s nachts”, klinkt het anoniem. “En daar komen problemen van. Dat durven we nu al voorspellen.”

“Monitoren en eventueel bijsturen”

Bij de brandweerzone zelf begrijpen ze de bezorgdheid van de ambulanciers. Maar die is volgens hen niet nodig en zelfs onterecht. Want ze counteren die meteen: “We zullen de situatie permanent monitoren en tijdig bijsturen als dat nodig zou blijken”, zegt woordvoerder Kristof Louagie. “In de zomermaanden en schoolvakanties zal de dienstverlening zelfs aangepast worden.”

De zone is dan ook niet over één nacht ijs gegaan om de veranderingen door te voeren. Die zijn er gekomen op basis van de interventiecijfers en na overleg met de FOD Volksgezondheid. “Daaruit kwam dat de werking ’s nachts in de Westkust geoptimaliseerd kan worden met één ambulance minder”, klinkt het. “De dienstverlening ’s nachts zal even goed gegarandeerd blijven als tijdens de dag. Omdat er ’s nachts aanzienlijk minder interventies zijn.”

De nachtelijke ambulance minder is bovendien niet de enige aanpassing van de zone. Want vanaf januari zullen de PIT-ambulances door de ziekenhuizen zelf uitgebaat worden. In de praktijk zijn dat het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper en AZ West in Veurne.