Westhoek Oldtimer Club doneert 2.000 euro aan De Vrienden Der Blinden

“De garnalen­vangst is momenteel rampzalig”: wat betekent dat voor de prijs? En zullen er genoeg garnalen zijn dit jaar?

Wie een bakje grijze garnalen in zijn winkelmandje legt, heeft ongetwijfeld al grote ogen getrokken bij het zien van de prijs: 7,29 euro voor amper 125 gram is geen uitzondering dit jaar. En dan is het officiële Belgische seizoen nog niet eens begonnen. Hoe komt dat? En wat verwachten de garnalenvissers van dit seizoen? “De wind houdt onze boten momenteel vast in de haven”, zeggen vissers Lorenzo Desmit uit Oostende en Günther Vanbleu uit Oostduinkerke.