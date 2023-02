Wendy (45), de dapperste bakkerin van de kust, sluit gewapende overvaller op: “‘Je moet werken voor je geld’, zei ik hem”

Xavier zet familietra­di­tie verder in gloednieu­we bakkerij: “Er is een mooie toekomst weggelegd voor ons ambacht”

Bakkerij Espero, al 90 jaar een vaste waarde in Oostduinkerke-Bad, is volledig vernieuwd en gaat vrijdag terug open. “Ja, het is een harde stiel, maar de schoonste die er is”, klinkt Xavier Roussel (32) vol lof over het bakkersambacht dat volgens hem zeker nog een toekomst heeft. Hij kreeg de bakkersmicrobe van zijn ouders Carlos (61) en Carine (60) die nog steeds graag meehelpen.