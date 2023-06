WEER. Vanochtend helder weer in Koksijde

IN BEELD. Deze sportieve inwoners kregen het Pannese Sportju­weel

Aaron Vandenberghe ontving het juweel individueel voor zijn Belgische kampioenstitel in het badminton. Basketclub KBBC De Panne U16 meisjes gingen met de West-Vlaamse beker naar huis het voorbije seizoen en kregen daarvoor het Sportjuweel ploegsport. De beloftevolle jongere was Sytse Lammens als Vlaamse kampioen dubbele minitrampoline. Zeilwagenrijder Marc Depauw mag het Sportjuweel sportiefste senior in zijn kast zetten. In dezelfde sportdiscipline ging Benny Dezeure met de titel sportverdienste aan de haal. Meer dan dertig jaar was hij actief in het zeilwagenrijden.