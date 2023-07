WEER. Stevige buien met fors onweer in Koksijde vandaag

Bijna 200 bruine ratten lieten zich vangen in de smart trap: “Geen gif maar wel verdrin­kings­dood”

Na het succesvolle proefproject vorig jaar gaat De Panne voluit voor de smart traps in zijn strijd tegen de bruine rat. Zeg daar niet zomaar ‘rattenval’ tegen. Schepen van Dierenwelzijn Wim Janssens (ACT!E) is er alvast vol lof over.