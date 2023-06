WEER. Overwegend bewolkt weer in Koksijde vanochtend

Na 50 jaar verdwijnt De Kaashoeve uit de Zuidstraat: “We hadden het graag aan jonge starters overgela­ten”

Marc Feryn (60) en Hilde Cattaert (59) sluiten eind deze maand de deuren van hun gekende winkel De Kaashoeve in de Zuidstraat in Veurne. Zo komt na 50 jaar een einde aan één van de laatste kaasspeciaalzaken van de boetestad. “We hadden het liever anders gezien maar met de komst van zoveel warenhuizen aan de rand van de stad is het niet gemakkelijk om jonge overnemers te vinden”, zucht Marc. Samen met Hilde blikt hij terug op hun boeiende loopbaan. “Waar is de tijd dat we elke klant een paaskuikentje gaven.”