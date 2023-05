WEER. Kans op bewolkt weer in Koksijde vanochtend

Kristof en Hannelore opgenomen in internatio­na­le, culinaire vereniging: “Vakkennis en keukenlief­de bekroond”

Hannelore Vandamme (56) staat in 2024 al 35 jaar in de keuken van het gekende hotel Soll Cress en het restaurant Roots in Sint-Idesbald bij Koksijde. Kristof Dejaegher (48) is zaalmeester en BBQ-expert in dezelfde zaak. Beide mogen zich voortaan Maître Rotisseurs noemen.