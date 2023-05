WEER. In Koksijde zware neerslag en bewolking vanochtend

Opnieuw valse bankmede­wer­kers op pad: twee bejaarde slachtof­fers in De Panne ruiken nét op tijd onraad

In De Panne zijn twee bejaarde mensen bijna opgelicht door valse bankmedewerkers. Ze kregen net op tijd in de gaten dat er iets niet klopte en konden zo vermijden dat de oplichters aan de haal gingen met hun geld. De politie Westkust is een onderzoek gestart.