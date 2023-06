WEER. Het weer wordt warmer in Koksijde

Abdijmuse­um Ten Duinen viert 20 jaar met verrassen­de toekomst­plan­nen: “Topstukken verhuizen naar Ten Bogaerde”

Al 20 jaar is het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde dé plek waar je in de huid van een monnik kan kruipen. Dat deed burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) speciaal voor de aankondiging van de verjaardag. Vanaf dit weekend neemt het museum je mee in de tijd, met foto’s en verhalen over de collectie. Maar ook de toekomst ziet er veelbelovend uit. “Ten Duinen zoals we het nu kennen, krijgt een andere invulling”, zegt cultuurschepen Stephanie Anseeuw (LB).