WEER. Gedeeltelijk bewolkt in Koksijde vanochtend

Oostduin­ker­ke heeft er nu één maar Sint-Ides­bald wacht nog steeds op bankauto­maat: “Weinig respectvol naar onze klanten toe”

De gemeente Koksijde stelt met enige trots een cashpunt voor achter de tramhalte in Oostduinkerke-Bad. De handelaars in Sint-Idesbald zuchten: “We wachten al zo lang op een bankautomaat. In de vakantie krijgen we er bijna dagelijks vragen over van onze klanten.” De bankautomatensaga in de Koksijdse deelgemeente blijft maar duren. Wanneer komt er ook daar opnieuw geld uit de muur? Wij zochten én vonden het antwoord.