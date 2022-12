“We investeren ruim 20 miljoen minder dan gepland”: Koksijde voert besparingsronde in

Nieuwpoort Colruyt Group krijgt groen licht voor eigen zeeboerde­rij, waarmee keten zelf mosselen kan verkopen: “We mikken op volgende zomer voor onze eerste oogst”

De Raad van State zegt dat de wettelijke procedures zijn gevolgd bij het toekennen van de vergunningen voor projectzone C, een zone in de Noordzee waar Colruyt Group een zeeboerderij aan het bouwen is. Daar wil de keten zelf mosselen kweken, zodat ze tegen de zomer van 2023 een eerste bescheiden mosseloogst kan aanbieden. Maar het Nieuwpoortse stadsbestuur, de visserij en de jachthaven zijn al langer gekant tegen het project en geven de moed niet op.

