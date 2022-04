Wandelen is zoveel leuker als je de speurneus mag opzetten

Deelnameformulieren kosten vier euro en zijn verkrijgbaar bij de verschillende toeristische kantoren van de gemeente. Het is de bedoeling dat je zoekt naar de locaties waar de foto’s zijn genomen. Daarnaast krijgen deelnemers een aantal vragen voorgeschoteld. De tocht, op maat van iedereen die ouder is dan 15 jaar, start op de Zeedijk in Oostduinkerke. De route is om en bij de zes kilometer. Er is een alternatief voor wie in een rolstoel zit of voor ouders die een buggy voortduwen. Uiteraard mag de hond mee. De speurtocht kronkelt door de villawijken van Oostduinkerke en het natuurgebied De Doornpanne. Onderweg zijn er voldoende smakelijke adresjes.