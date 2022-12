Wagen gaat meermaals over kop in gracht naast E40: bestuurder gewond naar ziekenhuis

Het slachtoffer reed omstreeks 9.15 uur in de richting van Frankrijk, toen hij de controle over z’n stuur verloor. Hij knalde met z’n BMW X5 door de vangrail, denderde door de berm en ging enkele keren overkop in de gracht. Aanvankelijk werd gevreesd dat de man gekneld zat in z’n voertuig, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Hij werd wel gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de federale wegpolitie verkeerde hij niet in levensgevaar. Door het ongeval waren de pech- en rechterrijstrook een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Rond 10.30 uur was de BMW getakeld en werd de snelweg opnieuw volledig vrijgegeven.