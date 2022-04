Waan je zondag in Venetië wanneer je door Koksijdse Zeelaan wandelt

Walter Carels uit Koksijde is de initiatiefnemer van het nieuwe evenement. “Zelf ben ik gepassioneerd door fotografie en ik ben niet de enige. Dat blijkt uit de mooie opkomst die we hebben op onze talrijke workshops die we met fotoclub CoxyPics organiseren. Nu willen we het brede publiek laten kennismaken met de ontelbare mogelijkheden van de fotografie. Het wordt veel meer dan lezingen alleen. We zorgen er uiteraard voor dat er wat in beeld te brengen valt.” In een professionele studio kan je Venetiaanse kostuums fotograferen. Om 14.45 uur staat een Venetiaanse parade op het programma in de Zeelaan in Koksijde. In het CasinoKoksijde zelf ontdek je alles over camera’s en toebehoren. Een aantal grote merken tekenen present tussen 10 en 17.30 uur tijdens het gratis evenement. Meer informatie vind je hier.