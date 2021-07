Vrouw van Koksijdse terreurverdachte (36) hoopt op snelle vrijlating, collega’s vallen uit de lucht: “Banden met Al-Qaida? Zou je hem niet nageven”

Koksijde/Veurne“Ismaïl is een modelcollega. Niets is te veel gevraagd en altijd komt hij werken met de glimlach. Hij spreekt vlot Nederlands en is goed ingeburgerd.” Collega’s bij de groendienst van Veurne hebben geen slecht woord te vertellen over de 36-jarige Irakees uit Koksijde die is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een terreuraanslag. “Hij is zelfs vrij Westers ingesteld.” De vrouw en kinderen van Ismaïl A. hopen zelfs dat hun echtgenoot en papa binnen een maand al vrij komt. Of hoe iedereen uit z'n omgeving stomverbaasd is over het plotse terreurstatuut van de dertiger.