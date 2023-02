Vrouw (79) rijdt Aldi in Koksijde binnen, net wanneer bejaarde vriendin buitenkomt: “Ze moet zich vergist hebben van pedaal”

Koksijde Overvaller die opgesloten werd door bakkerin blijft in de cel

De 41-jarige Brusselaar die vorige week bakkerij Diemas probeerde te overvallen in Koksijde, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Veurne beslist. Het was door het heldhaftige optreden van bakkerin Wendy (45) dat de verdachte kon worden gearresteerd.