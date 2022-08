Vrouw (55) die overleed op strand van Koksijde, was met medepatiënten psychiatrisch ziekenhuis op daguitstap: “Geen sprake van gebrek aan toezicht”

De Panne Gemeente verkoopt apparte­ments­ge­bouw dat OCMW destijds aankocht

In 2016 startte het OCMW met de bouw van vier appartementen in de J. Demolderlaan. Dat pand zet het huidige bestuur nu te koop. Startbedrag is 560.000 euro. Bieden kan online.

