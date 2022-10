Vrouw (34) gewond bij aanrijding in Koksijde

Diksmuide Succesvol­le tennisclub de Maene viert 40 jaar met 40 uur tennis: “Voor padel voeren we nu al een ledenstop in”

Een jaar geleden investeerde de Diksmuidse tennisclub de Maene in twee padelvelden bij haar nieuwe tenniscomplex. Nu het ledenaantal op ruim 200 staat, voert het bestuur een ledenstop in. Op de zeven tennisvelden is wel nog ruimte. “Een uitbreiding is opnieuw aan de orde, maar we zullen eerst moeten sparen en vervolgens plaatsmaken”, beseft voorzitter Eddy Decaestecker, die aftelt naar het evenement ‘40 uur tennis’.

13 oktober