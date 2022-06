Vrouw (33) wil aanrijder veroordeeld zien voor dood van ongeboren baby in nasleep ongeval, maar rechtbank gaat daar niet op in

Het ongeval gebeurde op 19 juli vorig jaar langs de Noordzeedreef in Oostduinkerke. Op het smalle baantje richting zee werd de zwangere vrouw uit Oudergem, die op wandel was met haar man en dochter, aangereden door de 65-jarige man uit Nieuwpoort. Het betrof een lichte aanrijding, maar nadien ontstond wel een felle discussie. De zwangere vrouw maakte zich héél kwaad, maar weigerde naar het ziekenhuis te gaan. Twee dagen nadien werd toch een echo genomen, waarop alles in orde was met de baby. Nog enkele dagen later bleek de baby geen hartslag meer te hebben. Volgens de vrouw in kwestie is er een rechtstreeks verband met de lichte aanrijding, alleen blijkt dat niet uit het onderzoek. Een probleem met de vliezen zou aan de oorzaak gelegen hebben en dat stond helemaal los van het ongeval. De zestiger werd dan ook niet vervolgd voor onopzettelijke doding.