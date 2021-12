Voor het eerst in 10 jaar drie Papegaaiduikers gevonden op onze stranden: “Vermoedelijk gestorven door verhongering”

Strandjutter Aäron Fabrice de Kisangani vond dinsdag op het strand van Oostduinkerke twee dode Papegaaiduikers. “Op het strand in Platier d’Oye, even voorbij de Franse grens, trof ik eerder deze week ook al een levende Papegaaiduiker.” Wat verderop vond een andere vrijwilligster tussen Middelkerke en Raversijde eveneens een dode Papegaaiduiker. Onderzoeker Eric Stienen onderlijnt dat zo’n vondsten uitzonderlijk zijn. Hij is coördinator zeevogels bij het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) van de Vlaamse Overheid. “Het zijn de eerste Papegaaiduikers op het Belgisch strand dit jaar en het is intussen zeker tien jaar geleden dat we er hier meerdere vonden. Om het paar jaar treffen we er wel eens ééntje. Er zijn momenteel veel alkachtigen, want tot die familie behoort de Papegaaiduiker, in onze regio. Het begon met de Zeekoet die we aantroffen in de havens van Nieuwpoort en Zeebrugge. In Bredene vonden we recent nog een kleine Alk. We vermoeden dat een voedselgebrek in de Noordzee aan de basis ligt. Die vogels eten kleine visjes van vijf tot tien centimeter. Door de sterke aanlandige wind spoelen ze hier uitgehongerd en dikwijls dood aan. Ik vermoed dat we er de komende dagen, met dit winderige weer, nog zullen vinden. Waarom er zo weinig kleine vis in de Noordzee zit hebben we nog niet kunnen achterhalen. Daarnaast hebben we extra stalen naar het labo gestuurd om te onderzoeken of er een bacterie te vinden is in het bloed van de dode vogels.”