Voetgangster (53) gewond na aanrijding door mountainbiker

Veurne Björn stopt na 17 jaar als coördina­tor van diensten­cen­trum De Zonnebloem: “Ontspan­ning helpt om te ventileren”

De ruim 50 vrijwilligers, 15 clubs en de Veurnse seniorenverenigingen die hun vaste stek hebben in dienstencentrum De Zonnebloem in Veurne zullen het vanaf 6 december zonder hun centrumleider Björn Pollentier (42) moeten doen. Hij heeft een nieuwe job gevonden in buurgemeente De Panne. Mensen samenbrengen in een ontspannen sfeer is Björns grootste verdienste.

8 november