Vier jaar na de vorige stoet zakken mensen massaal af naar carnaval in Oostduinkerke: “We hebben het dan ook erg gemist”

In 2020 was er het slechte weer en de voorbije twee jaar gooide corona roet in het eten, maar dit jaar is de carnavalstoet in Oostduinkerke terug. Mensen kwam dan ook massaal kijken naar de carnavalsstoet. Van smurfen tot piraten, de praalwagens zagen er allemaal spectaculair uit. “Eindelijk is carnaval het terug”, glunderen de aanwezigen.

Net als in veel andere steden en gemeenten in Vlaanderen mochten de inwoners van Oostduinkerke weer voluit carnaval vieren. En dat deden ze dan ook volop. De vorige stoet in Oostduinkerke dateert van 2019. Vier jaar later is de knaldrang dan ook heel groot. De stoet met de prinsenwagen, carnavalsgroepen en muziekkorpsen vertrok om 14.30 uur van Oostduinkerke-Bad naar Oostduinkerke-Dorp. Langs de Zeedijk en de Leopold II-laan stonden bezoekers rijen dik om de wagens te spotten en de carnavalisten aan te moedigen.

Volledig scherm Thomas en Liesbeth met hun zonen Sam en Aaron, die verkleed zijn als Mario en Luigi. © Emelyne Six

Plezier

Tussen die mensen treffen we Thomas en Liesbeth aan, die er waren met hun zonen Sam en Aaron, verkleed als Mario en Luigi. “Al heel de week zijn ze verkleed en vierden ze carnaval op school”, lacht Liesbeth. “We keken erg uit naar de stoet, zeker omdat het al zo lang geleden was. We waren al een uur voor de stoet begon aanwezig om een goed plekje te vinden. We vieren graag carnaval. Er is al genoeg miserie op de wereld, dus is het leuk om eens plezier te hebben. We zijn hier ook voor onze goede vriendin Lara, die er niet bij kon zijn omdat ze in het ziekenhuis ligt.”

Volledig scherm Melissa en Bertrand met hun kinderen Noa en Alexi op de carnavalstoet in Oostduinkerke. © Emelyne Six

Ook Melissa en Bertrand kwamen met hun kinderen naar de stoet kijken. “We wonen in Koksijde en mochten dit niet missen. Vooral omdat er de voorbije jaren geen stoet was. We hebben het zeker gemist en zijn blij dat carnaval terug is”, lacht Melissa. “We doen het vooral voor de kinderen, zodat ze plezier kunnen hebben en snoepjes vangen, maar zelf vinden we het ook tof. Er heerst een toffe sfeer.”

Volledig scherm Amy, Ellen en Daan hadden zich verkleed voor de carnavalstoet in Oostduinkerke. © Emelyne Six

Snoep

Wat verderop komen we Amy, Ellen en Daan uit Middelkerke tegen, die ook verkleed kwamen kijken naar de stoet. “We komen elk jaar naar de stoet kijken. Toen er nog een was in Lombardsijde gingen we ook daar kijken, maar nu hebben we gekozen om eens naar Oostduinkerke te komen”, vertelt Amy. “We zijn vooral blij dat we heel wat snoep hebben kunnen vangen. Dat hoort er allemaal bij en maakt het extra leuk. Het is altijd gezellig en we kijken uit naar de volgende keer.”

Volledig scherm Carnavalsstoet in Oostduinkerke. © Emelyne Six

Zowel de deelnemers als de bezoekers genoten er met volle teugen van. Heel wat ouders met kinderen waren aanwezig om de wagens te zien en samen plezier te hebben. Het was een geslaagde zondag vol snoep en confetti.

Kon je er vandaag niet bij zijn? Op woensdag 22 februari vertrekt de kindercarnavalsstoet om 14 uur vanuit Koksijde-Dorp richting Koksijde-Bad. Zet je feestneus op en doe mee en leef je na de stoet uit op het kindercarnavalsfeest op het Theaterplein.

KIJK. Herbeleef de carnavalsstoet in Oostduinkerke via onderstaande video's en foto's.

Volledig scherm Vanaf de start van de carnavalsstoet op de Zeedijk van Oostduinkerke was er heel veel volk om de wagens te zien. © Emelyne Six

Volledig scherm Carnavalsstoet in Oostduinkerke. © Emelyne Six

Volledig scherm © Emelyne Six

Volledig scherm © Emelyne Six

Volledig scherm Flower power op de carnavalsstoet in Oostduinkerke. © Emelyne Six

Volledig scherm Deze mensen kwamen verkleed naar de carnavalsstoet in Oostduinkerke. © Emelyne Six

Volledig scherm © Emelyne Six

Volledig scherm © Emelyne Six

Volledig scherm © Emelyne Six

Volledig scherm Deze jongen was van top tot teen verkleed voor de carnavalsstoet in Oostduinkerke. © Emelyne Six

Volledig scherm Ook de smurfen waren van de partij. © Emelyne Six

Volledig scherm Carnavalsstoet in Oostduinkerke. © Emelyne Six

Volledig scherm Carnavalsstoet in Oostduinkerke. © Emelyne Six

