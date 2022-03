Vernieuwd bestuur wil oppositiepartij N-VA naar meerderheid stuwen: “Wij kiezen wel voor echte inspraak”

Jeroen Thieren is 38 jaar, beroepshalve advocaat, getrouwd en papa van twee kindjes en woonachtig in Koksijde-Dorp. Björn Cools (43) werkt bij de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), is eveneens getrouwd en papa van twee en woont in Sint-Idesbald. Ze volgen Bruno Vandicke en Steve De Couck op. “Tijdens de eerste helft van de legislatuur hebben we bewezen dat we als oppositiepartij kunnen wegen op het beleid. Onze ambitie reikt verder en we streven ernaar om na de volgende gemeenteraadsverkiezingen mee te besturen in de meerderheid. Het is tijd dat er echt inspraak komt. Het huidige gemeentebestuur luistert te weinig naar zijn inwoners. Wij willen geen beslissingen nemen over de hoofden heen.”