Vermeende Al Qaida-terrorist uit Koksijde woont zelf zitting in raadkamer bij: "Hij blijft alles ontkennen”

Sterren­zaak Carcasse, het beste steakres­tau­rant van Europa, opent tweede vestiging in Knok­ke-Heist: “Ook daar geen frieten of saus bij het vlees”

Goed nieuws voor vleesliefhebbers: Carcasse, de sterrenzaak van slager Hendrik Dierendonck (48) en chef Timon Michiels (25) in Sint-Idesbald, zal begin 2024 ook in Knokke-Heist te vinden zijn. De locatie is alvast geen toeval, want Dierendonck dacht al langer na over een zaak in de kustgemeente. Eerder dit jaar kreeg Carcasse nog de titel ‘beste steakrestaurant van Europa’. Streven ze in Knokke-Heist opnieuw naar een Michelinster?